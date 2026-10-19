Benares Hotels mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Benares Hotels hat am 16.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Benares Hotels hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 50.44 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 46.76 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 239.0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 315.2 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch