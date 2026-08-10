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10.08.2026 06:37:00
BEML präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BEML hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
BEML vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3.24 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7.700 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29.28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.34 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.20 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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