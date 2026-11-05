BEML Land Assets gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BEML Land Assets veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch