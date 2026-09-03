Bemax hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bemax hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 0.01 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 99.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.53 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch