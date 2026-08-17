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17.08.2026 06:37:00
Belrise Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Belrise Industries präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.50 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Belrise Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.46 Milliarden INR im Vergleich zu 22.62 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1.45 INR sowie einem Umsatz von 25.73 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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