Belrise Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Belrise Industries lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.75 INR gegenüber 1.63 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Belrise Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27.46 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 23.54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1.55 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 26.95 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.ch