BELLSYSTEM24: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BELLSYSTEM24 hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 27.12 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BELLSYSTEM24 26.47 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.22 Prozent auf 36.46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte BELLSYSTEM24 36.54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch