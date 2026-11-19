BellRing Brands hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.31 USD, nach 0.480 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 692.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BellRing Brands einen Umsatz von 648.2 Millionen USD eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1.25 USD gegenüber 1.68 USD im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2.40 Milliarden USD gegenüber 2.32 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch