Bellevue Life Sciences Acquisition veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bellevue Life Sciences Acquisition hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 USD gegenüber 0.020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 71.93 Prozent auf 0.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch