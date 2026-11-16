Bellevue Life Sciences Acquisition stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bellevue Life Sciences Acquisition hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bellevue Life Sciences Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0.100 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Bellevue Life Sciences Acquisition 0.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0.6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch