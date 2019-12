Bellevue Group ernennt Patrik Gilli zum neuen Finanzchef

Küsnacht (awp) - Die Bellevue Group hat den aktuellen CFO der Tochter Bank am Bellevue, Patrik Gilli, per sofort zum neuen Gruppen-Finanzchef ernannt. Den angekündigten Verkauf der Bank am Bellevue werde er als CFO bis zum Abschluss betreuen, um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen, teilte die Gruppe am Montagabend mit.

Der diplomierte Wirtschaftsprüfer Gilli verfüge über langjährige Erfahrung in der Finanzindustrie und habe vor seiner Tätigkeit für die Bank am Bellevue sechs Jahre als CFO bei Rothschild Trust und davor drei Jahre als stellvertretender CFO bei der Rothschild Bank in Zürich gearbeitet.

Der frühere Bellevue-Finanzchef Daniel Koller hatte das Unternehmen Ende Februar verlassen. Interimsmässig übernahm damals Michael Hutter das Amt des Gruppen-CFO, während Gilli die Finanzgeschäfte der Bank am Bellevue übernahm. Hutter werde nun in einer neuen Schlüsselfunktion die Gruppe weiterhin unterstützen, hiess es in der Mitteilung.

Die Bank am Bellevue wird an das Luxemburger Finanzinstitut KBL European Private Bankers (KBL epb) verkauft, wie im August bekannt gegeben wurde. Der Verkaufspreis wurde nicht kommuniziert.

tt/ra