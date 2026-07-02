Bellevue Aktie 2842210 / CH0028422100
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02.07.2026 07:57:36
Bellevue ernennt Catharina Claes zur Medtech- und Digital-Health-Chefin
Küsnacht (awp) - Der Vermögensverwalter Bellevue regelt die Nachfolge bei den Strategien "Medtech & Services" sowie "Digital Health". Catharina Claes übernimmt Anfang 2027 als Portfolio Managerin die Verantwortung für diese beiden Strategien.
Marcel Fritsch bleibt derweil Lead Portfolio Manager, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Stefan Blum gebe hingegen seine operative Verantwortung per Ende 2026 ab und unterstütze das Team ab 2027 als Advisor.
Mit dem frühzeitig vorbereiteten Wechsel will der Vermögensverwalter Kontinuität bei Investmentprozess, Anlagephilosophie und Kundenbetreuung sicherstellen. Claes sei seit mehr als drei Jahren Senior Analystin im Healthcare Funds & Mandates Team und damit bereits eng in den Investmentprozess beider Strategien eingebunden gewesen.
awp-robot/rw/cg
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