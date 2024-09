Bellevue Asset Management holt neue Kundenberaterin ins Schweizer Sales Team

Zürich (awp) - Bellevue Asset Management verstärkt sein Verkaufsteam in der Schweiz. Livia Zanini werde als neue Senior Sales Switzerland Banken und Vermögensverwalter in der Deutschschweiz betreuen, teilte der Assetmanager am Dienstag mit.

Zanini kommt von Blackrock. Zuvor hatte sie in verschiedenen Positionen unter anderem bei Julius Bär und der britischen Privatbank Coutts gearbeitet.

