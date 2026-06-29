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29.06.2026 06:37:00
Bellatora: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bellatora hat am 26.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 USD gegenüber -0.010 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite standen 0.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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