Bellatora: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bellatora hat am 26.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 USD gegenüber -0.010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 0.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch