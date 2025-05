Bell verkauft Standorte von Eisberg in Osteuropa

Basel (awp) - Der Fleischverarbeiter Bell trennt sich von einem Teil des Geschäfts der Division Eisberg. Deren Standorte in Polen, Rumänien und Ungarn werden an den auf Mitteleuropa spezialisierten Lebensmittel-Spezialisten Green Factory verkauft.

Die Betriebe von Eisberg in der Schweiz und in Österreich sowie die Eisberg-Einkaufsgesellschaft in Spanien sind vom Verkauf nicht betroffen, wie Bell am Dienstag mitteilte. Mit diesem strategischen Entscheid wird sich Eisberg künftig auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) fokussieren.

Über finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Bewilligung der nationalen Behörden.

Green Factory übernimmt sämtliche Mitarbeitenden der Produktionsstandorte von Bell. Mike Häfeli, Leiter des Geschäftsbereichs Eisberg, wird Bell indes auf eigenen Wunsch verlassen. Seine Aufgaben übernimmt per Anfang Juni 2025 Tobias Wölfle, der bisherige Finanzchef von Eisberg.

Eisberg ist im Bereich frische Convenience-Salate aktiv. Zum Sortiment gehören neben geschnittenen Salaten auch frische Kräuter sowie vorgeschnittenes Obst und Gemüse.

