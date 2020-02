Bell présente les premiers téléphones intelligents 5G, la série Samsung Galaxy S20 5G, au Canada

Disponibles le 6 mars, mais vous pouvez précommander dès maintenant chez Bell

MONTRÉAL, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui que les premiers appareils 5G au Canada, le Samsung Galaxy S20 5G, le Galaxy S20+ 5G et le Galaxy S20 Ultra 5G, peuvent être maintenant précommandés sur Bell.ca ainsi que dans les magasins Bell, les premières livraisons d'appareils étant attendues pour le 6 mars.

« Bell se réjouit d'offrir les premiers téléphones intelligents compatibles à la technologie 5G à ses clients alors que nous nous préparons à lancer le service 5G initial sur le meilleur réseau mobile national au pays, annonce Claire Gillies, présidente de Bell Mobilité. La série d'appareils Samsung Galaxy S20 5G fournira l'accès à des vitesses croissantes et la meilleure expérience mobile possible pour la lecture vidéo en continu, les jeux et d'autres applications à demande élevée. Nous sommes fiers d'entreprendre le passage du Canada à la prochaine génération de communications mobile avec l'aide de nos partenaires chez Samsung. »

« Nous sommes déterminés à être un chef de file de la 5G au Canada. Le fait de mettre le premier appareil 5G entre les mains des consommateurs garantira que les Canadiens seront prêts à profiter des vitesses et des performances qu'offriront les réseaux 5G, a déclaré Jennifer Safruk, vice-présidente, division mobile, Samsung Electronics Canada. La série Galaxy S20 5G offrira de nouvelles façons de communiquer et de profiter des divertissements et des jeux, alimentés par un appareil photo impressionnant qui repousse les limites de ce que l'intelligence artificielle peut faire. »

Pour en savoir plus sur les téléphones Galaxy S20 5G de Samsung et pour les précommander, veuillez visiter Bell.ca/Samsung ou un magasin Bell près de chez vous. Les clients qui précommandent un de ces appareils avant le 5 mars recevront aussi gratuitement des Samsung Galaxy Buds+ (d'une valeur de 199 $).

Pour en apprendre davantage sur la technologie de prochaine génération de Bell, veuillez visiter Bell.ca/Reseau.

