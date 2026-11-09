Bell-Park öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bell-Park hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 92.98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bell-Park 50.23 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 34.73 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.04 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch