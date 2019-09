Bell Mobilité étend le service sans fil à large bande jusqu'à toutes les 25 collectivités du Nunavut

Une partie des déploiements en cours du réseau large bande de Bell sera dirigée vers des régions rurales et éloignées du Canada

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Bell Mobilité a annoncé aujourd'hui que le service sans fil à large bande est maintenant offert à toutes les 25 collectivités du Nunavut, le territoire situé le plus au nord du Canada. Grâce à ce service, Bell sera maintenant en mesure d'offrir des vitesses de transmission de données mobiles allant jusqu'à 100 mégabits par seconde (Mbit/s).

« Transporter le meilleur réseau au pays jusque dans toutes les collectivités du Nunavut s'est révélé être un défi de taille et nous tenons à remercier Northwestel, une filiale de Bell, ainsi que tous nos partenaires pour leur soutien dans la réalisation de ce projet, a déclaré Blaik Kirby, président de Bell Mobilité. Le projet Nunavut de Bell ne représente que l'exemple le plus récent de l'engagement de l'entreprise, en tant que principal constructeur d'infrastructures de communications au pays depuis 1880, à faire profiter les collectivités canadiennes de toutes les tailles, des bienfaits découlant des réseaux large bande. »

Bell fournit aussi un accès Internet sans fil fixe à 21 collectivités du Nunavut alors que Northwestel fournit des services aux communautés d'Arviat, de Cambridge Bay, d'Iqaluit et de Rankin Inlet et leur offre ainsi des vitesses jusqu'à six fois plus rapides que celles qui étaient offertes auparavant.

Relier les gens des régions rurales du Canada

Bell transporte également les avantages des connexions Internet large bande aux petites villes et aux collectivités rurales dont la plupart n'étaient pas précédemment desservies par des fournisseurs de services Internet, et ce à travers sept provinces. Entièrement financé par Bell, le programme de service Internet résidentiel sans fil prévoit desservir un million de foyers ruraux au Québec, dans le Canada atlantique, en Ontario et au Manitoba. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Bell.ca/InternetRapide.

