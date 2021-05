Bell Média et ses partenaires reçoivent 48 prix aux Prix Écrans canadiens 2021

- La série dramatique originale de CTV, encensée par la critique, TRANSPLANT a reçu quatre prix pour sa saison inaugurale, incluant le prix pour la Meilleure série dramatique et Meilleure interprétation masculine pour un premier rôle, série dramatique pour Hamza Haq et la quatrième et dernière saison de CARDINAL est honorée par quatre prix, incluant Meilleure interprétation par un invité, série dramatique, remis à Shawn Doyle -

- La première saison de CANADA'S DRAG RACE de Crave a gagné cinq prix, incluant Meilleure émission ou série de téléréalité ou de compétition -

- Pour la deuxième année consécutive, MARY'S KITCHEN CRUSH de CTV a remporté Meilleure émission ou série style de vie et le prix Meilleure animatrice, style de vie pour l'animatrice a été remis à l'animatrice Mary Berg -

- La comédie CORNER GAS ANIMATED de CTV a reçu deux prix de suite pour la Meilleure émission ou série animée -

- L'émission CTV NATIONAL NEWS WITH LISA LAFLAMME a été reconnue encore une fois comme Meilleur bulletin d'information national, et W5 remporte le prix du Meilleure série d'actualités ou d'informations -

- Les films soutenus par Bell Médias ont remporté 19 prix, incluant Meilleur film pour Beans, un impressionnant 7 prix pour Blood Quantum et cinq pour Akilla's Escape -

TORONTO, le 21 mai 2021 /CNW/ - Bell Média félicite ses partenaires de production, les membres de son équipe et les acteurs et comédiens pour leurs accomplissements extraordinaires lors des Prix Écrans canadiens 2021. Avec un total de 48 prix remportés à travers la télévision, le numérique et les films, Bell Média continue d'être reconnue pour son engament à produire des champions et à créer du contenu canadien exceptionnel et engageant.

Les prix ont été remis en présentation virtuelle dans le cadre de La semaine du Canada à l'écran. Bell Média a été honorée par 29 Prix Écrans canadiens dans la catégorie télévision, l'organisation a reçu plus de prix que toutes les autres entreprises de diffusion privée. Les films supportés par Bell Média ont reçu 19 prix, incluant un impressionnant 7 prix pour Blood Quantum, cinq pour Akilla's Escape et Meilleur film pour Beans. Plusieurs de ces titres sont disponibles maintenant sur Crave.

SOURCE Bell Média