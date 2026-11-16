Bell-CEO erwartet rund 2 Prozent Wachstum im Fleischgeschäft

Basel (awp) - Der Lebensmittelkonzern Bell rechnet im laufenden Jahr im Fleischgeschäft mit einem Wachstum von rund 2 Prozent. "Im vergangenen Jahr ist Fleisch sogar stärker gewachsen als der vegetarische Bereich", sagte Konzernchef Marco Tschanz am Montag in einem Interview mit CH Media.

Gleichzeitig plant Bell in Basel Investitionen in Höhe eines tiefen dreistelligen Millionenbetrags. Bis Ende 2032 sollen die Aktivitäten am bisherigen Hauptsitz an der Elsässerstrasse an den Standort in Richtung Flughafen verlagert und dort gebündelt werden. Tschanz will das Projekt als Konzernchef bis zum Abschluss begleiten. "Ich will nicht etwas aufs Gleis bringen und dann wegspringen", sagte er.

Neben der Produktion sind am neuen Standort ein Fabrikladen, eine Kantine und ein öffentliches Restaurant vorgesehen. Das bisherige, rund 30'000 Quadratmeter grosse Areal an der Elsässerstrasse soll verkauft werden. "Im nächsten Frühling wollen wir die konkreten Pläne vorstellen", so der CEO.

Auch am zweiten grossen Standort Oensingen hat Bell dreistellige Millionenbeträge investiert. Dort bündelt der Lebensmittelhersteller die Rindfleischproduktion und baut den Standort zur zentralen Logistikdrehscheibe aus. Künftig sollen die Waren aus elf Schweizer Werken über Oensingen laufen.

Bell will zudem im Schweizer Schlachtgeschäft weiter Marktanteile gewinnen. Tschanz rechnet mit einer weiteren Konsolidierung des Schlachthofmarktes, da kleinere Betriebe notwendige Investitionen teilweise nicht mehr stemmen könnten.

Längerfristig rechnet Tschanz ausserdem mit steigenden Fleischpreisen. Der trockene Sommer habe zu zusätzlichen Schlachtungen geführt, wodurch Tiere später fehlen könnten.

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