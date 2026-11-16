Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’193 0.6%  SPI 21’346 0.4%  Dow 51’964 -0.7%  DAX 26’630 -0.5%  Euro 0.9242 0.0%  EStoxx50 6’354 -0.5%  Gold 3’868 -0.3%  Bitcoin 54’259 -0.9%  Dollar 0.8399 0.2%  Öl 93.4 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526Partners Group2460882ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Energiekrise 2027: Bleiben Öl und Gas teuer?
Roche-Aktie im Plus: Pharmakonzern erhält US-Zulassung für Gazyva bei seltener Nierenkrankheit
Novartis-Aktie springt an: Positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen
Rheinmetall-Aktie fester: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs
Sandoz-Aktie stabil: Pharmakonzern bringt Augenmedikament Enzeevu in den USA auf den Markt
Suche...
16.11.2026 18:00:36

Bell-CEO erwartet rund 2 Prozent Wachstum im Fleischgeschäft

Basel (awp) - Der Lebensmittelkonzern Bell rechnet im laufenden Jahr im Fleischgeschäft mit einem Wachstum von rund 2 Prozent. "Im vergangenen Jahr ist Fleisch sogar stärker gewachsen als der vegetarische Bereich", sagte Konzernchef Marco Tschanz am Montag in einem Interview mit CH Media.

Gleichzeitig plant Bell in Basel Investitionen in Höhe eines tiefen dreistelligen Millionenbetrags. Bis Ende 2032 sollen die Aktivitäten am bisherigen Hauptsitz an der Elsässerstrasse an den Standort in Richtung Flughafen verlagert und dort gebündelt werden. Tschanz will das Projekt als Konzernchef bis zum Abschluss begleiten. "Ich will nicht etwas aufs Gleis bringen und dann wegspringen", sagte er.

Neben der Produktion sind am neuen Standort ein Fabrikladen, eine Kantine und ein öffentliches Restaurant vorgesehen. Das bisherige, rund 30'000 Quadratmeter grosse Areal an der Elsässerstrasse soll verkauft werden. "Im nächsten Frühling wollen wir die konkreten Pläne vorstellen", so der CEO.

Auch am zweiten grossen Standort Oensingen hat Bell dreistellige Millionenbeträge investiert. Dort bündelt der Lebensmittelhersteller die Rindfleischproduktion und baut den Standort zur zentralen Logistikdrehscheibe aus. Künftig sollen die Waren aus elf Schweizer Werken über Oensingen laufen.

Bell will zudem im Schweizer Schlachtgeschäft weiter Marktanteile gewinnen. Tschanz rechnet mit einer weiteren Konsolidierung des Schlachthofmarktes, da kleinere Betriebe notwendige Investitionen teilweise nicht mehr stemmen könnten.

Längerfristig rechnet Tschanz ausserdem mit steigenden Fleischpreisen. Der trockene Sommer habe zu zusätzlichen Schlachtungen geführt, wodurch Tiere später fehlen könnten.

ls/ra

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS DAX auf Rekordhoch, Bitcoin im freien Fall – jetzt entscheidet Nvidia!
09:12 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:11 SMI gönnt sich Verschnaufpause
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Wieder abwärts?
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’869.86 19.62 S7WB3U
Short 16’169.46 13.99 ST4DBU
Short 16’771.92 8.94 SOBWGU
SMI-Kurs: 15’192.58 16.11.2026 17:31:52
Long 14’618.43 19.62 SENYBU
Long 14’290.30 13.86 S5CGBU
Long 13’694.34 8.99 SKBVGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Bitcoin-Ausverkauf am Wochenende: Kurs fällt zeitweise Richtung 62'000 US-Dollar
Rückenwind für die Novo Nordisk-Aktie: So bleiben Anleger bei Rücksetzern auf der sicheren Seite
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Rheinmetall-Aktie fester: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs
SMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Siemens Energy-Aktie im Minus: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.