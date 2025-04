Bell-Aktie unentschlossen: Finanzchef geht

Der Verwaltungsrat habe die Suche für die Nachfolge aufgenommen.

Der Rücktritt von Buro, der seit 2019 seine Funktion innehat, erfolge am 30. April, heisst es in der Mitteilung weiter. Bis zur Neubesetzung der CFO-Funktion würden die Aufgaben und Geschäfte innerhalb des Unternehmens übernommen.

Die Bell -Aktie zeigt sich am Freitag an der SIX unentschlossen und schwankt um ihren Vortagesschluss. Zeitweise gewinnt sie 0,20 Prozent auf 256,00 Franken.

sc/hr

Basel (awp)