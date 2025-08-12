Bell-Aktie: Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr leicht gesteigert

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Eisberg-Verkäufe auf Kurs 12.08.2025 07:33:06

Die Bell Food Group hat im ersten Halbjahr 2025 Umsatz und Gewinn leicht gesteigert.

Für das zweite Halbjahr rechnet Bell mit weiterem Margendruck durch Wettbewerb, Einkaufstourismus und verhaltene Konsumstimmung.

Der Nettoerlös der Coop-Tochter kletterte um 3,7 Prozent auf 2,40 Milliarden Franken, wie der Fleischverarbeiter und Convenience-Spezialist am Dienstag mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus 4,4 Prozent. Der Absatz erhöhte sich um 2,8 Prozent auf 293,6 Millionen Tonnen.

Getrieben wurde das organische Umsatzwachstum vor allem vom Geflügelgeschäft der Sparte Hubers/Sütag (+12,1 %). Stark entwickelten sich auch Eisberg (+7,3 %) und Bell Schweiz (+5,2 %). Im Bereich Convenience punktete Hilcona (+1,8 %) mit Zuwächsen bei Tofu, Hummus und Ultrafrisch-Produkten. Hügli dagegen verzeichnete einen Rückgang von 3,4 Prozent.

Der EBIT stieg um 3,6 Prozent auf 66,2 Millionen Franken, was einer stabilen Marge von 2,8 Prozent entspricht. Der Halbjahresgewinn lag mit 45,7 Millionen Franken knapp über Vorjahr. Mit den Zahlen übertraf Bell die Erwartungen der Analysten im AWP-Konsens.

Eisberg-Verkäufe auf Kurs

Nach der strategischen Trennung von den Eisberg-Gesellschaften in Polen, Ungarn und Rumänien wurden die Genehmigungen dafür im Sommer erteilt, wie Bell weiter mitteilte. Die Dekonsolidierungen der Gesellschaften erfolgen zum jeweiligen Übernahmezeitpunkt, für Rumänien und Ungarn per 1. August 2025, für Polen voraussichtlich per Ende September 2025.

Für das zweite Halbjahr rechnet Bell mit weiterem Margendruck durch Wettbewerb, Einkaufstourismus und verhaltene Konsumstimmung. Die Anlaufkosten neuer Werke werden laut Mitteilung die Ergebnisse belasten, fallen aber grösstenteils erst 2026/2027 an. Trotz herausforderndem Umfeld sieht sich die Gruppe dank breitem Sortiment und starker Marktposition gut gerüstet für das zweite Halbjahr.

Coop gibt im Streit mit Gemüsebauern nach

Gemüsebäuerinnen und -bauern haben gemäss den Tamedia-Zeitungen einen Erfolg gegen Coop-Preise verbucht. Coop zog Ende Juli neue Konditionen zurück, wie das Medienhaus schrieb.

Trotz guter Erfahrungen mit dem neuen Bestellsystem, hätten sich die Verhandlungen mit den Lieferantinnen und Lieferanten als "zu komplex" herausgestellt, hiess es demnach zur Begründung. Ursprünglich wollte der Detailhändler, dass Produzenten 3 Prozent ihres Jahresumsatzes an Coop zurückzahlen. Dagegen hatte sich der Verein Freie Märkte Schweiz mit einer Klage bei der Wettbewerbskommission gewehrt.

to/rw

Basel (awp)

Bildquelle: Keystone,create jobs 51 / Shutterstock
