Bell-Aktie steigt: Der Fleischverarbeiter übernimmt die Brüterei Stöckli

Der Kauf erfolgt per 30. September rückwirkend per 1. Januar 2022, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt.

Die Brüterei Stöckli mit Sitz im luzernischen Schötz wird als eigenständige AG innerhalb der Bell Food Group weitergeführt und organisatorisch in die Bell Schweiz AG integriert. Bell Schweiz stärke damit die Geflügelproduktion und wolle in diesem Bereich auch weiterhin wachsen.

Bell übernimmt auch sämtliche Mitarbeiter der Brüterei. Finanzielle Angaben zur Transaktion werden keine gemacht.

Die Bell-Aktie legt in Zürich 0,59 Prozent auf 255,00 Franken zu.

cf/tv

Basel (awp)