Bell-Aktie: Bell findet CEO-Nachfolger für Lorenz Wyss

Der langjährige CEO Lorenz Wyss tritt per Ende Juni 2024 aus Altersgründen zurück. Er stand dem Unternehmen 13 Jahre vor.

Zu seinem Nachfolger wurde per 1. Juni 2024 Marco Tschanz ernannt, wie die Coop-Tochter am Mittwoch mitteilte. Tschanz arbeitete von 2014 bis 2019 als Finanzchef für die Bell Gruppe, dann wechselte er innerhalb der Gruppenleitung und übernahm die Führung des Geschäftsbereichs Bell International sowie ab 2022 auch diejenige des Geschäftsbereichs Eisberg. Der designierte neue CEO wird nebst seiner Führungsfunktion für das Gesamtunternehmen gleichzeitig den Bereich Bell Schweiz leiten.

Per Januar 2024 übernimmt zudem Mike Häfeli die Leitung des Bereichs Eisberg und nimmt gleichzeitig Einsitz in die Geschäftsleitung. Er war bislang für den Industriekonzern Bühler in verschiedenen Managementfunktionen tätig, zuletzt als Verantwortlicher für den Geschäftsbereich Grain Quality & Supply.

cf/uh

Basel (awp)