Bell Agromachina veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.59 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bell Agromachina 6.08 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Bell Agromachina mit einem Umsatz von insgesamt 3.24 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.00 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 8.29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch