Bell Agromachina hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bell Agromachina hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 5.49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bell Agromachina 3.01 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 100.47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.01 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch