Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh Aktie

15.10.2025

Belite Bio: China NMPA Agrees To Accept NDA With Priority Review For Tinlarebant

Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh
78.82 USD -0.79%
(RTTNews) - Belite Bio Inc. (BLTE) announced that the Center for Drug Evaluation of China's National Medical Products Administration or NMPA has agreed to accept the New Drug Application with priority review for Tinlarebant for the treatment of Stargardt disease based on the interim analysis results from the Phase 3 DRAGON trial.

The company said it remains on track to report final topline data from the Phase 3 DRAGON trial in the fourth quarter of 2025. These results are expected to be submitted to the NMPA as part of the NDA.

Tom Lin, CEO of Belite Bio, said: "This achievement positions Belite Bio to advance Tinlarebant through the final stages of development and, if successful, bring the first treatment to people living with Stargardt disease."

For More Such Health News, visit rttnews.com.

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

