Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh Aktie 118450378 / US07782B1044
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08.09.2026 12:37:34
Belite Bio Announces NDA Submission In Japan For Tinlarebant Under Sakigake Designation
(RTTNews) - Belite Bio (BLTE) announced the submission of a New Drug Application to the Ministry of Health, Labour, and Welfare in Japan for tinlarebant in Stargardt disease type 1. Tinlarebant has been designated a SAKIGAKE pharmaceutical product for accelerated review and the NDA in Japan was filed side-by-side with the United States NDA. The U.S. FDA accepted the New Drug Application with Priority Review with a Prescription Drug User Fee Act target action date of February 12, 2027.
"This is another important milestone as we continue to make rapid progress against our goal to bring tinlarebant to STGD1 patients around the world," said Tom Lin, Chairman and Chief Executive Officer of Belite Bio.
In pre-market trading on NasdaqCM, Belite Bio shares are up 2.78 percent to $199.00.
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