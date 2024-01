Belimo-Aktien nach Umsatzzahlen im Sinkflug

Zürich (awp) - Die Aktien des Raumklimaspezialisten Belimo verlieren am Montag nach der Vorlage der Umsatzzahlen des letzten Geschäftsjahres markant. Die Analysten hatten damit gerechnet, dass das Unternehmen seine Wachstumsziele leicht übertreffen würde. Wegen Wechselkurseffekten und den hohen Zinsen trat jedoch das Gegenteil ein.

Bis um 09.35 Uhr büssen Belimo knapp 9 Prozent auf 395,20 Franken ein. Der Gesamtmarkt (SPI) steht 0,75 Prozent höher.

Belimo habe nach einem starken ersten Halbjahr im zweiten Semester in allen Regionen an Dynamik eingebüsst, heisst es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Dies liege aber auch an der starken Vergleichsperiode.

Jefferies hob den negativen Einfluss des starken Schweizer Frankens sowie des weiterhin angeschlagenen Geschäfts mit Klappenantrieben hervor. Das Segment Regelventile sei widerstandsfähig, gestützt unter anderem durch Reshoring-Initiativen in den USA. Der Bereich Sensoren und Zähler, der aktuell 4 Prozent des Geschäfts ausmache, sei zwar weiterhin stark gewachsen. Das Ziel, einen Marktanteil von 10 Prozent zu erreichen, scheint laut Jefferies aber je länger je ambitionierter.

Der Gegenwind von der Währungsseite sei stärker gewesen als gedacht, insbesondere in Asien, heisst es in einer Einschätzung der Bank Vontobel. Die Gewinnschätzungen müssten deshalb nun nach unten angepasst werden. Darüber hinaus geht die Bank aber davon aus, dass Belimo mit Blick auf die zunehmenden Investitionen in die Energieeffizienz gut positioniert ist.

