BELIMO-Aktie in Grün: BELIMO wächst dank gut laufendem Renovationsgeschäft

Insbesondere in Europa kam dies etwas überraschend. Der langjährige CEO Lars van der Haegen führt dies im Gespräch mit AWP unter anderem auf das gut laufende Renovationsgeschäft zurück.

Auf die Frage, ob BELIMO immun gegenüber der schwachen Baukonjunktur sei, sagte er im Interview: "Nein, wir sind aber vor allem im Zweckbau aktiv, also im so genannten "non residential"-Bereich. Der grosse Rückgang fand bei den Wohnbauten statt, mit dem wir lediglich rund 5 Prozent unseres Umsatzes erzielen."

In Europa sei zwar der Neubau von Zweckbauten ebenfalls rückläufig und insbesondere in Deutschland laufe die Bauwirtschaft nicht gut. "BELIMO ist aber bei den Zweckbauten insbesondere im Bereich des bestehenden Gebäudebestandes aktiv, also im Renovationsgeschäft. Dort sorgen wir für die Verbesserung der Energieeffizienz und die Reduktion der CO2-Emissionen."

Zufrieden zeigte er sich auch mit der Entwicklung in der Region Amerika und in Asien sticht Indien mit hohem Wachstum heraus, wie er weiter erklärte.

"Sehr gut" läuft laut van der Haegen auch die vor einiger Zeit neu entwickelte Produktekategorie "Performance Devices", womit komplexere Produkte mit mehreren Funktionen gemeint sind. "Wir erzielen damit mittlerweile rund 10 Prozent unseres Umsatzes."

Zu den Wachstumshoffnungen von BELIMO gehört zudem die strategische Initiative unter dem Namen "RetroFit+". Diese trägt von den insgesamt sechs laufenden Wachstumsinitiativen von BELIMO am meisten zum Wachstum bei.

An der SIX steht die BELIMO-Aktie am Donnerstag zeitweise um 0,32 Prozent höher bei 441,60 Franken.

cf/rw

Hinwil (awp)