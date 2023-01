BELIMO-Aktie gesucht: Starkes Wachstum auch in 2022

Das Unternehmen verweist auf die gute Lieferfähigkeit, die zu einer Steigerung seines Marktanteils geführt habe.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 10,7 Prozent auf 846,9 Millionen Franken, wie der Hersteller von Antrieben, Ventilen und Sensoren für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen nahmen die Verkäufe um 11,9 Prozent zu. Die Schätzungen der Analysten wurden damit übertroffen.

Das Unternehmen konnte in Lokalwährungen in allen geografischen Regionen zulegen. Aussergewöhnlich stark war das Wachstum in der Region Amerika, dort legte BELIMO um 21,3 Prozent zu. Ein zweistelliges Wachstum in Lokalwährungen (+11,4%) resultierte auch in Asien Pazifik, obwohl die pandemiebedingten Lockdowns in China das Wachstum dämpften.

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) wuchsen die Verkäufe um 4,7 Prozent in Lokalwährungen, obwohl BELIMO seit März Russland und Belarus nicht mehr beliefert. Das Unternehmen profitierte dabei von den Erneuerungen ineffizienter HLK-Systeme (Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik), die sich im Zuge höherer Energiekosten beschleunigt hätten.

Nach Anwendungen betrug das Nettoumsatzwachstum bei den Klappenantrieben 6,6 Prozent in Lokalwährungen, während Regelventile um 16,5 Prozent wuchsen. Sensoren und Zähler konnten sich laut der Mitteilung im Markt weiter etablieren und erzielten ein Wachstum von 38,5 Prozent in Lokalwährungen.

Angaben zum Gewinn wurden keine gemacht. Ausführliche Informationen zum Geschäftsjahr 2022 will BELIMO am 6. März 2023 präsentieren.

So reagiert die BELIMO-Aktie

Die Aktien des Raumklimaspezialisten BELIMO legen am Donnerstag nach der Vorlage von Umsatzzahlen deutlich zu. Das Unternehmen konnte 2022 nicht zuletzt dank Marktanteilsgewinnen in den USA erneut stark wachsen, wobei es die Erwartungen der Analysten klar übertroffen hat.

Zeitweise notieren BELIMO um 4,03 Prozent im Plus auf 470,75 Franken. Die Aktien bleiben allerdings unter dem zum Wochenbeginn erreichten bisherigen Jahreshöchststand von 487 Franken, nachdem sie am Dienstag nach einer Ratingabstufung durch Kepler wieder sehr deutlich nach unten korrigiert hatten.

BELIMO habe mit einer Wachstumsbeschleunigung im zweiten Semester überzeugt, lobt ZKB-Analyst Martin Hüsler in einem Kommentar. Als Marktführer von innovativen Antrieben, Regelventilen, Sensoren und Zählern profitiere BELIMO von einer starken Marktposition, insbesondere im Nichtwohnungsbau. Allerdings sieht er den Titel als leicht überbewertet an und bleibt daher bei der Empfehlung "Marktgewichten".

Mit dem Umsatzwachstum 2022 liege BELIMO über den durchschnittlichen Wachstumsraten der vergangenen fünf Jahre, kommentiert Berenberg-Analystin Marta Bruska. Sie sieht sich in ihrer These bestätigt, dass sich die Nachfrage nach den BELIMO-Produkten auch unabhängig von den Zyklen in der Bauindustrie beschleunigt und bekräftigt entsprechend ihre Kaufempfehlung.

Das Unternehmen sei einer der Hauptprofiteure von steigenden Investitionen in die Energieeffizienz und das Management nutze diese Wachstumsgelegenheit gut aus, schreiben derweil die Vontobel-Experten. Analyst Bernd Pomrehn erwartet zwar eine Beibehaltung des derzeitigen Wachstums im ersten Halbjahr 2023. Aufgrund der Kosten für Wachstumsinitiativen und der Abschwächung des US-Dollars bleibt er aber bei seinen Gewinnschätzungen und seinem "Hold"-Rating.

Dank der starken Nachfrage und der Verschiebung auf Produkte mit einer guten Energieeffizienz dürfte BELIMO auch im laufenden Jahr weiter wachsen, heisst es auch bei Baader Helvea. Gerade in der Region Amerika erwartet Analyst Emrah Basic ein weiteres starkes Jahr 2023, wobei aber gegen Ende Jahr eine Verlangsamung zu erwarten sei. Die Handelsempfehlung belässt er bei "Add".

tp/tv

Hinwil (awp)