BELIMO-Aktie etwas stärker: Sarah Bencic wird Leiterin des Bereichs Amerika

Sie tritt damit die Nachfolge von James Furlong an und wird auch Mitglied der Konzernleitung.

Bencic komme von Honeywell und werde ab 1. Oktober die Position bei BELIMO übernehmen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zuvor arbeitete sie für 3M in den USA, hat unter anderem einen MBA von der Harvard Business School und bringe somit insgesamt die nötige Expertise für die Führung und Weiterentwicklung des Bereichs mit. Ihr Vorgänger Furlong unterstütze BELIMO weiterhin als Senior Advisor.

Für die BELIMO-Aktie geht es am Mittwoch an der SIX zeitweise um 0,12 Prozent hoch auf 810,50 Franken.

