Belimo-Aktie: Belimo vermeldet deutliche Umsatzsteigerung für 2024

Vor allem die Geschäfte in den USA und in Asien trieben den Umsatz an.

So stieg der Umsatz 2024 gegenüber dem Vorjahr um 9,9 Prozent auf 943,9 Millionen Franken, wie der Hersteller von Antrieben, Ventilen und Sensoren für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik am Montag mitteilte. In Lokalwährungen kletterte der Absatz sogar um 13,1 Prozent.

Damit hat das Unternehmen besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. Diese hatten im Schnitt (AWP-Konsens) mit einem Umsatz von 935,2 Millionen und einem Wachstum in Lokalwährungen von 11,5 Prozent gerechnet.

Das Zürcher Oberländer Unternehmen hatte zuvor in Aussicht gestellt, das langjährige Wachstumsziel von 8 bis 10 Prozent mit einem Wert von mehr als 10 Prozent zu übertreffen.

Amerika bleibt Wachstumstreiber

Insgesamt konnte Belimo in allen geografischen Regionen zulegen. Besonders stark war das Wachstum in Lokalwährungen in Amerika (+19,8%). Damit ist diese Region mit einem Umsatzanteil von 46 Prozent mittlerweile klar die grösste.

An zweiter Stelle folgt Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA, Marktanteil 41%) mit einem Plus von 5,9 Prozent. Dort sei weiterhin ein angespanntes Marktumfeld spürbar, insbesondere im Neubaubereich und in Deutschland, heisst es in der Mitteilung.

Die Marktregion Asien Pazifik (Marktanteil 13%) schliesslich legte um 14,6 Prozent zu, wobei sich die Umsatzdynamik in der zweiten Jahreshälfte noch verstärkt habe. Getrieben wurde das Wachstum von zweistelligen Umsatzsteigerungen in Indien und China, schreibt Belimo.

Gewisse Erholung bei OEM-Kunden spürbar

Bei den Produkten konnte vor allem die grösste Division Regelventile Marktanteile gewinnen, wie es weiter heisst. Diese legte in Lokalwährungen um 15,4 Prozent zu. Noch stärker wuchs die kleinere Division Sensoren und Zähler, die um einen Viertel zulegte.

Aber auch die Klappenantriebe erholten sich (+9,7%). Laut Belimo ist die Phase des Lagerabbaus bei den OEM-Kunden abgeschlossen und eine gewisse Volumenerholung spürbar.

Zum Gewinn wurden keine Angaben gemacht. Detaillierte Informationen zum Geschäftsjahr 2024 werden am 24. Februar vorgelegt.

ls/uh

Hinwil (awp)