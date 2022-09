BELIMO-Aktie: BELIMO gründet Stiftung zur Förderung von Gebäudesanierungen

Die "Belimo Climate Foundation" soll gemeinnützige Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen bei der Reduktion von CO2-Emissionen ihrer Gebäude unterstützen, wie BELIMO am Montag mitteilte.

Ziel der Stiftung ist es, die Gesellschaft auf den grossen Hebel von Gebäudesanierungen zur Erreichung der Klimaziele zu sensibilisieren. "Der riesige Hebel, den die Immobilienbranche besitzt, um die Klimaziele zu erreichen, ist den meisten kaum bewusst und wird leider bis dato auch noch viel zu wenig genutzt", wird Reto Wälchli, Geschäftsführer der Stiftung, in der Mitteilung von BELIMO zitiert.

Konkret will die Stiftung Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden gemeinnütziger Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen in den Bereichen Erziehung, Bildung und Gesundheit identifizieren und diese beratend und auch finanziell unterstützen. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Optimierung bestehender Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

Neben jährlichen Spenden durch die Schweizer BELIMO-Tochter wird unter anderem auch die Linsi-Stiftung, die Ankeraktionärin der BELIMO-Holding, die "Belimo Climate Foundation" substanziell mit Spenden unterstützen.

