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31.08.2026 06:37:00
Belgravia Hartford Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Belgravia Hartford Capital gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1250.0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.0 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei -0.5 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.ch
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