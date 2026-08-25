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25.08.2026 15:07:41
Belgiens Geschäftsklima sinkt im August
DOW JONES--Das belgische Geschäftsklima hat sich im August eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index um 1,0 Punkt auf minus 8,9 Zähler. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2026 09:07 ET (13:07 GMT)
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