Belc: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Belc hat am 09.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 109.89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 163.86 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Belc mit einem Umsatz von insgesamt 109.16 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1.73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch