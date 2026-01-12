|
12.01.2026 06:37:00
Belc: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Belc liess sich am 09.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Belc die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 119.01 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 117.72 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 104.70 Milliarden JPY gegenüber 96.16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht stärker ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord fester -- US-Börsen schlussendlich mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An den Märkten in Fernost wurden am Freitag Gewinne verbucht. Auch a der Wall Street ging es aufwärts.