Belc: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Belc liess sich am 09.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Belc die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 119.01 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 117.72 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 104.70 Milliarden JPY gegenüber 96.16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch