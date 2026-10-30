Bel Fuse B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bel Fuse B hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Bel Fuse B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 220.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 179.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch