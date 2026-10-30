Bel Fuse A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bel Fuse A lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.68 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23.20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 220.5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 179.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch