BEKB-Aktie verliert: BEKB kündigt Wechsel in der Geschäftsleitung an

Ende Dezember wird der Leiter des Bereichs Organisation und Informatik, Mark Haller, die Bank verlassen.

Haller ist bereits seit 27 Jahren für die BEKBtätig, nun wolle er sich beruflich neu orientieren, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Er ist seit 2014 Leiter des genannten Bereichs und seit 2018 Mitglied der Geschäftsleitung. Die Suche nach einem Nachfolger sei eingeleitet. Die BEKB-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,43 Prozent auf 232,00 Franken.

dm/tv

Bern (awp)