BEKB-Aktie profitiert: Moody's lobt widerstandsfähige Finanzkraft der Berner Kantonalbank

Auch die weiteren Ratings sind unverändert und der Ausblick bleibt bei "stabil".

Die Bestätigung widerspiegle einerseits die widerstandsfähige Finanzkraft der Bank und andererseits die Qualität der Vermögenswerte, heisst es in einer Mitteilung von Moody's vom Freitag. Berücksichtigt seien zudem die Risiken im Kreditbuch durch die Konzentration auf regionale Wohnliegenschaften.

Die Aktie der Berner Kantonalbank (BEKB) gewinnt am Freitag an der SIX zeitweise 1,32 Prozent auf 230,00 Franken.

cf/ra

Bern (awp)