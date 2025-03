BEKB-Aktie: Petra Kalt für Verwaltungsrat der Berner Kantonalbank nominiert

Sie ist als Ersatzwahl für Stefan Bichsel vorgesehen, der nach vier Jahren altershalber aus dem Gremium ausscheidet.

Kalt sei eine erfahrene Führungspersönlichkeit, teilte die Berner Kantonalbank (BEKB) am Mittwoch mit. Bei der Zuger Kantonalbank etwa leitete sie während vielen Jahren die Vermögensverwaltung. Die diesjährige Generalversammlung findet am 13. Mai in Bern statt.

ra/rw

Bern (awp)