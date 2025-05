BEKB-Aktie im Minus: Wechsel im Verwaltungsrat der Berner Kantonalbank

Die bekannte Managerin und ehemalige Börsenchefin Antoinette Hunziker-Ebneter gibt das Präsidium nach elf Jahren ab.

Ihre Nachfolge soll laut Mitteilung vom Dienstag Annelis Lüscher Hämmerli antreten. Diese gehört dem Verwaltungsrat seit 2019 an. Sie ist heute ausserdem Finanzchefin der Versicherungsgruppe Helvetia, gibt diesen Posten aber bis spätestens Ende April 2026 ab, wie seit kurzem bekannt ist.

Lüscher Hämmerli habe sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durchgesetzt und sei ihre "Wunschkandidatin", lässt sich die aktuelle Präsidentin Hunziker-Ebneter zitieren.

Hunziker-Ebneter selber habe die Berner Kantonalbank (BEKB) in ihrer bisherigen Zeit als VR-Präsidentin stark geprägt, heisst es im Communiqué weiter. Ihr sei es in erster Linie zu verdanken, dass die Bank heute zu den führenden Instituten im Bereich Nachhaltigkeit zähle und eine solide Kapitalisierung sowie eine hohe Ertragskraft aufweise.

An der SIX verliert die BEKB-Aktie am Dienstag zeitweise 0,2 Prozent auf 251,50 Franken.

rw/uh

Bern (awp)