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10.11.2026 07:59:00
BEKB-Aktie im Fokus: Berner Kantonalbank holt Informatiktochter Aity Anfang 2028 zurück
Die Berner Kantonalbank (BEKB) wird ihre Informatik-Tochter Aity per Anfang 2028 vollständig in die Bank integrieren.
In den kommenden Jahren seien bedeutende Investitionen in die technologische Zukunftsfähigkeit nötig, schreibt die Bank. Dabei stünden die Modernisierung der IT-Systeme, die Stärkung der Sicherheit und Cyberresilienz sowie die Weiterentwicklung digitaler Angebote im Fokus. Damit die Investitionen wirkungsvoll eingesetzt werden könnten, brauche es eine enge Zusammenarbeit zwischen Bankgeschäft und IT.
Die BEKB bündelt nun ihre technologischen und bankfachlichen Kompetenzen in einer gemeinsamen Organisation. Sie will damit die Zusammenarbeit vereinfachen, Entscheidungswege verkürzen und Synergien konsequenter nutzen, wie es heisst.
Die Weichen für einen Zusammenschluss wurden bereits im Laufe dieses Jahres gestellt. So liege die operative Führung des Departements IT-Management und Value Streams der BEKB sowie von Aity bereits seit Juli bei Markus Schwab. Er werde auch die neue Organisation leiten, während die konkrete organisatorische Ausgestaltung und künftige Zusammenarbeit im Laufe des Jahres 2027 gemeinsam erarbeitet würden.
awp-robot/mk/uh
Bern (awp)
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