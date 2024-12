BEKB-Aktie höher: BEKB ernennt Christian Schüpbach zum Leiter des Departements Marktservices

Er nimmt damit Einsitz in die Geschäftsleitung. Er tritt die Nachfolge von Mark Haller an, der die BEKB per Ende Jahr verlassen wird.

Schüpbach ist laut einer Medienmitteilung vom Donnerstag vor zwei Jahren zur Berner Kantonalbank gestossen und leitet seither den Bereich Strategie & Innovation. Seit November 2023 sei er zudem Verwaltungsratsmitglied der Software-Tochter aity AG. Dort habe er "wesentliche" Akzente gesetzt.

Die BEKB-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,43 Prozent höher bei 233,00 Franken.

ra/rw

Bern (awp)