BEKB-Aktie fester: Berner Kantonalbank mit neuem CIO

In dieser neu geschaffenen Position nehme Wehrli eine Schlüsselposition zwischen der BEKB und ihrer IT-Tochter Aity ein, teilte die Bank am Mittwoch mit.

Wehrli verfügt laut der Mitteilung über eine langjährige Erfahrung in der IT- und Finanzbranche. Zuletzt war er als CIO bei Twint tätig gewesen. In dieser Funktion habe er ab Mai 2021 den gesamten IT-Bereich verantwortet.

An der SIX zeigt sich die BEKB-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,41 Prozent höher bei 244 Franken.

ra/cg

Bern (awp)