Beiren Printing Machinery stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Beiren Printing Machinery stellte am 16.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.010 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 382.5 Millionen HKD, gegenüber 458.8 Millionen HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16.62 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch