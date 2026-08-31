Beiqi Foton Motor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Beiqi Foton Motor lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.05 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 17.89 Milliarden CNY gegenüber 15.57 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch