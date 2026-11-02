Beiqi Foton Motor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Beiqi Foton Motor hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.040 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.26 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.08 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch